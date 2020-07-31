Подростка из Ижевска будут судить за продажу наркотиков

Известно, что 16-летний подросток хотел купить новый телефон и автомобиль. Чтобы заработать деньги, он стал заниматься закладками.

«В ходе расследования уголовного дела проведены химическая и психиатрическая судебные экспертизы, допрошены свидетели», — рассказали в пресс-службе.

Наказание для обвиняемого может составить 20 лет тюрьмы.