Подростка из Ижевска будут судить за продажу наркотиков
Молодого человека будут судить в Ижевске за продажу наркотиков. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
Известно, что 16-летний подросток хотел купить новый телефон и автомобиль. Чтобы заработать деньги, он стал заниматься закладками.
«В ходе расследования уголовного дела проведены химическая и психиатрическая судебные экспертизы, допрошены свидетели», — рассказали в пресс-службе.
Наказание для обвиняемого может составить 20 лет тюрьмы.