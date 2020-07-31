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    31 июля 2020, 15:26

    Подростка из Ижевска будут судить за продажу наркотиков

    Дарья Морозова

    Молодого человека будут судить в Ижевске за продажу наркотиков. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

    Известно, что 16-летний подросток хотел купить новый телефон и автомобиль. Чтобы заработать деньги, он стал заниматься закладками.

    «В ходе расследования уголовного дела проведены химическая и психиатрическая судебные экспертизы, допрошены свидетели», — рассказали в пресс-службе.

    Наказание для обвиняемого может составить 20 лет тюрьмы.

    Новости SMI.FM