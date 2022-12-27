Криминал 27 декабря 2022, 22:57 Подростка из Гусь-Хрустального осудили за разбой и убийство пенсионера

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Подросток из Гусь-Хрустального отправится в тюрьму. Его приговорили к сроку за убийство и разбой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Ситуация произошла в марте 2020 года. Злоумышленник вместе с другом решил ограбить дом пенсионерки. Они вскрыли дверь и проникли внутрь здания. Шум разбудил хозяйку, из-за чего подростки напали на женщину и забили ее насмерть кулаками и металлическим прутом. Пенсионерка скончалась на месте происшествия от черепно-мозговой травмы. В результате подростка приговорили к заключению на четыре года в воспитательной колонии.