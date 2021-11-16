Подростка, истязавшего двухлетнего воспитанника в курганском детдоме, арестовали

В Курганской области 16-летнего юношу, который издевался над малолетним воспитанником Кипельского детдома, арестовали. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

«Следственными органами СК России по Курганской области 16-летнему воспитаннику Кипельского детского дома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 117 УК РФ („Истязание“). <…> Судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил СК РФ.

Согласно материалам дела, обвиняемый воспитанник причинял ребенку психические и физические страдания.

До этого в соцсетях распространился видеоролик, на котором подростки из детского дома жестоко обращались с ребенком. Они нецензурно ругались, били двухлетнего мальчика и заставляли его вдыхать дым от сигарет.