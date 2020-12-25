Подростка, готовившего теракт, задержали в Тамбове

ФСБ предотвратила в Тамбове террористический акт. Оперативникам удалось задержать подростка, готовившего нападение. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Тамбове. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — сказано в сообщении.

Оперативники нашли в арендованной квартире взрывчатку, химические вещества и составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, у молодого человека оказались средства связи с инструкциями по сборке и применению взрывчатки.

Источник фото: ЦОС ФСБ России

Следователи уже завели уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта». В пресс-службе СУ СКР уточнили, что задержанный являлся сторонником деструктивных субкультур. Взорвать самодельную бомбу он планировал в одном из зданий города. Все инструкции молодой человек нашел в Сети.

«В настоящее время несовершеннолетний задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения», — заключили в СК.