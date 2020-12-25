Подростка, готовившего теракт, задержали в Тамбове
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Тамбове. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — сказано в сообщении.
Оперативники нашли в арендованной квартире взрывчатку, химические вещества и составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, у молодого человека оказались средства связи с инструкциями по сборке и применению взрывчатки.
Следователи уже завели уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта». В пресс-службе СУ СКР уточнили, что задержанный являлся сторонником деструктивных субкультур. Взорвать самодельную бомбу он планировал в одном из зданий города. Все инструкции молодой человек нашел в Сети.
«В настоящее время несовершеннолетний задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения», — заключили в СК.