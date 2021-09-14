Подростка едва не порезали в Домодедове из-за замечания

Вооруженный ножом мужчина устроил беспорядок в подъезде дома в Домодедове, а потом начал угрожать ножом 16-летнему подростку, который сделал ему замечание. Видео конфликта опубликовало региональное ГУ МВД.

На кадрах записи видно, как подозреваемый, находясь в подъезде дома на Рабочей улице, начал ломать почтовые ящики и разбрасывать письма. Происходящее увидел молодой человек, который сделал мужчине замечание.

В ответ тот достал нож и начал угрожать юноше, но тот смог от него убежать и вызвать правоохранителей, сообщили в ведомстве. Подозреваемый был задержан по горячим следам, при осмотре у него обнаружили нож.

На допросе он сознался в содеянном. В настоящее время его заключили под стражу. По факту случившегося возбудили уголовные дела о вандализме и угрозе убийством. Расследование продолжается.