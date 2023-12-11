Криминал 11 декабря 2023, 15:34 Подростка будут судить за вооруженное нападение на жителя Курганской области

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В Курганской области будут судить 17-летнего подростка из Тюмени, которого обвиняют в разбое. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

В конце лета подросток отдыхал у родственника в Целинном. Там он с ножом и макетом пистолета напал на прохожего, отобрал у него телефон и требовал отдать деньги.

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Молодого человека задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», в ближайшее время его рассмотрит суд.

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