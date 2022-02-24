Подростка будут судить за грабеж и вымогательство денег у инвалида в Новом Уренгое

Несовершеннолетнего молодого человека будут судить за нападение на инвалида и вымогательство денег в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по региону.

Известно, что подозреваемый пришел к инвалиду и требовал у него пять тысяч рублей. В ответ на отказ злоумышленник несколько раз ударил мужчину.

Позже он подкараулил у дома сестру пострадавшего и снова потребовал деньги. Женщина испугалась и отдала их, а потом обратилась в полицию.

Подростка будут судить по статьям «Грабеж» и «Вымогательство».