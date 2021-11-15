Подростка арестовали за изнасилование младшей сестры в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка — его отправили под стражу до 11 января. Школьника обвинили в неоднократных насильственных действиях в отношении девочки, которой еще нет 14 лет.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 января», — уточнили там.

В пресс-службе также добавили, что дело против подростка возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным Ura.ru, следователи подозревают подростка в неоднократных насильственных действиях против его сводной сестры. По их данным, юноша на протяжении трех лет насиловал девочку 2012 года рождения.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник отметил, что девочка рассказала о случившемся директору гимназии, в которой учится. Она сообщила об этом 12 ноября и добавила, что утром он опять к ней приставал. Школьница уточнила, что в первый раз сводный брат надругался над ней январе 2019 года, когда родителей не было дома.

По данным издания, после задержания подросток признался в содеянном. Речь идет о 19 случаях насилия против ребенка, однако официального подтверждения этой информации пока нет.