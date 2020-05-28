Подросток задушил девочку и участвовал в поисках. Новые подробности убийства под Воронежем

Жесткое убийство маленькой девочки произошло в Воронежской области. Ее тело обнаружили в заброшенном доме. По подозрению в преступлении задержан 16-летний парень. Он дал признательные показания.

Следственный комитет по региону расследует дело об убийстве девятилетней школьницы в селе 2-е Никольское (Бобровский район). Как сообщили в пресс-службе ведомства, в последней раз живой ее видели 25 мая. Около 17:00 она ушла из дома. Заявление о ее исчезновении родственники написали только 27 числа.

Сайт kp.ru пишет, что родители оставили дочь со старшими детьми, а сами уехали на рыбалку. Они вернулись только 26-го числа. Сначала мама с папой не беспокоились из-за отсутствия девочки, так как думали, что она ушла к бабушке. Однако когда там ее не нашли, начали поиски.

Вечером 27 мая полиция нашла тело малышки в заброшенном здании, которое находится недалеко от дома убитой. Школьница была полураздета. Эксперты заявили, что ее задушили.

Следователи поняли, что к преступлению может быть причастен ее дальний родственник — 16-летний парень. Именно он пригласил девочку 25 мая погулять. По данным издания, она ничего плохого не заподозрила и согласилась. Подросток завел ее в заброшенный дом и там попытался изнасиловать. Малышка пыталась сбежать, но он догнал ее, а потом задушил. Труп парень спрятал в сундук, который хранился в доме, и побросал туда вещи. Позже он хотел закопать тело в лесу. Портал подчеркнул, что молодой человек участвовал в поисках пропавшей.

Теперь СК открыл уголовное дело об убийстве ребенка. По словам представителей Следственного комитета, подросток признался в убийстве. Он сам показал место, где оставил тело. Сейчас решается вопрос о его помещении под стражу.