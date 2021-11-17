Подрядчика благоустройства заподозрили в мошенничестве в Оренбуржье

В Оренбургской области подрядчика, который занимается благоустройством административно-культурного центра в поселке Чкаловский, заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Согласно акту о приемке работ, подрядчик подготовил места для саженцев деревьев, выполнил необходимые работы, связанные с озеленением территории, и оборудовал территорию вокруг центра уличными светодиодными светильниками. Но при ее осмотре правоохранители признаков этих работ не нашли. Возбуждено уголовное дело.