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    17 ноября 2021, 17:28

    Подрядчика благоустройства заподозрили в мошенничестве в Оренбуржье

    В Оренбургской области подрядчик благоустройства подозревается в мошенничестве

    Редакция сайта 360

    В Оренбургской области подрядчика, который занимается благоустройством административно-культурного центра в поселке Чкаловский, заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

    Согласно акту о приемке работ, подрядчик подготовил места для саженцев деревьев, выполнил необходимые работы, связанные с озеленением территории, и оборудовал территорию вокруг центра уличными светодиодными светильниками. Но при ее осмотре правоохранители признаков этих работ не нашли. Возбуждено уголовное дело.