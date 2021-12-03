Правоохранительные органы задержали 11 сотрудников ГБУ «Жилищник» после драки в центре Москвы. Она произошла из-за споров на тему уборки снега. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После конфликта, который произошел между сотрудниками ГБУ «Жилищник» в центре Москвы, на 11 участников драки составлены административные протоколы», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Он добавил, что информации о пострадавших нет. Задержанные рассказали, что драка произошла из-за того, что одни коммунальщики скидывали снег на дорогу, которую очистили другие дворники.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщила о том, что конфликт произошел на улице Машкова в Москве и что несколько участников драки доставлены в участки.

Судя по появившемуся видео с места событий, драка продолжалась несколько минут. На кадрах видно, как несколько человек в рабочей форме бьют друг друга руками и специальным инвентарем для уборки снега.