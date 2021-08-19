Подравшемуся с бойцами ОМОН чеченцу дали 5 лет тюрьмы

Уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев проведет пять лет в местах лишения свободы за драку с бойцом ОМОН. Потасовка произошла 23 января на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга.

Приговор Джумаеву (позже он взял имя Михаил Мархиев — прим. ред.) вынес Тверской районный суд Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Суд признал Мархиева виновным по трем эпизодам преступлений <…> и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — пояснили в суде.

Чеченцу вменили преступление, предусмотренное статьей УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

Накануне во время прений сторон прокурор попросил у суда для мужчины шесть лет колонии.

Джумаев, как указано в версии следствия, 23 января избил сотрудников ОМОН и полиции. Пытаясь скрыться, он поехал к родственникам в Псковскую область и хотел нелегально проникнуть в Латвию.

Подозреваемого, которого уже объявили в федеральный розыск, задержали недалеко от границы. Ему предъявили обвинение в совершении еще двух аналогичных нарушений.