Подпольный водочный цех обнаружили во Владимирской области

Подпольное производство водки обнаружили сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования вместе с полицией в поселке Вольгинский Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

У производителей не было лицензии и маркировок, передали «Дни.ру». В помещении находилась самодельная линия розлива, а также около 25 тысяч бутылок несертифицированной алкогольной продукции. Кроме того, следователям удалось обнаружить 16 тонн спиртосодержащей жидкости, которая использовалась для производства нелегальной продукции.