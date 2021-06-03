Подпольный цех по производству мясных полуфабрикатов накрыли в Омске

Проверка прошла в нелегальном цехе по производству мясных полуфабрикатов в Омске. Региональное управление Россельхознадзора обнаружило несколько тонн подгнивающего мяса.

Внеплановая проверка ИП Молниной прошла 2 июня. Специалисты Россельхонадзора обнаружили в цехе на улице 22-го Партсъезда грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Организация занималась изготовлением и продажей полуфабрикатов. При этом работы велись без внесения данных в электронную систему ФГИС «Меркурий».

«Специалисты управления [Россельхознадзора] на территории предприятия обнаружили несколько рефрижераторов, не подключенных к сети: мясо общим весом около шести тонн хранилось без соблюдения температурного режима, в антисанитарных условиях, навалом, частично было расфасовано в полиэтиленовые пакеты», — сказано в сообщении ведомства.

В комнате для разделки мясных туш не было стоков для жидкостей, «облицовочные материалы стен и подоконников не предусматривали проведение дезинфицирующей обработки», ножи и емкости были грязными.

«На разделочном столе в момент проверки располагалось около 30 килограммов мяса с явными органолептическими признаками порчи», — добавили в Россельхознадзоре.

Управление Россельхознадзора выясняет всех обстоятельства этой истории. УМВД России по Омску также проводит проверку.

«Работниками службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору взяты пробы всех образцов в цехе, в дальнейшем вся обнаруженная продукция будет уничтожена», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска выясняют, кто является владельцем компании и насколько законна его деятельность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.