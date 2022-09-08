Подпольный игровой клуб закрыли в Перми | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 22:16 Поделиться Telegram

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Viber Подпольный игровой клуб закрыли в Перми

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Сотрудники полиции Перми обнаружили подпольный игровой клуб. Он находился на территории Дзержинского района. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР.

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По версии следователей, трое жителей города арендовали помещение и организовали там игровой клуб. Силовики провели обыск в помещении. Там они обнаружили документы, оборудование и деньги. Против них возбудили уголовные дела по статье «Незаконна организация и проведение азартных игр, организованной группой».

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