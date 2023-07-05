Криминал 05 июля 2023, 14:31 Подпольный игорный дом накрыли в Новосибирске

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В Новосибирске полицейские обнаружили подпольное казино, которое, предположительно, организовала 30-летняя местная жительница. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.

Сотрудники полиции пришли в казино под видом посетителей. В помещении провели обыск, игорное оборудование изъяли. В отношении организовавшей игорный дом женщины возбудили уголовное дело. Устанавливают других причастных к незаконному бизнесу.

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