Подпольных оружейников задержали в России. Видео

Сотрудники ФСБ и полицейские обезвредили 27 человек, которые подпольно изготавливали и продавали оружие в 16 российских регионах. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства <…>, а также 171 ручная граната, 15 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24 000 патронов различного калибра», — говорится в сообщении силовиков.

Оружие переделывали и модернизировали в 17 мастерских.

Среди изъятых стволов оказались автоматы «АК-74», «АКМС», «АКС-74У», пистолеты-пулеметы «Кедр», «ППШ», «ППС», «Uzi», винтовки, карабины и ружья «СВД», «Мосина», Mauser, пистолеты и револьверы «ПМ», «ТТ», Glock, Walther», Beretta, Luger, Smith & Wesson и другие.

ФСБ и МВД продолжает работу по пресечению переделки и незаконного оборота оружия.