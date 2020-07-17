Подпольные оружейные мастерские накрыли в Иркутской области

В Иркутской области нашли две нелегальные мастерские, в которых переделывали оружие с холостыми патронами в боевое. Организаторов и участников бизнеса задержали. Видео этого момента опубликовал Следственный комитет.

Как рассказали в ведомстве, на подпольную мастерскую вышли не сразу. Сначала был задержан мужчина, который продал через объявление в интернете пистолет, переделанный под боевой. Во время обысков у него и его подельников нашли целый арсенал оружия.

Следственный комитет РФ

«В Иркутске и Куйтунском районе изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия, пресечена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении на сайте СК. Изъятое отправлено на экспертизу.

Мужчины, занятые на производстве, уже подтвердили свою причастность к незаконному бизнесу. За незаконные приобретение, изготовление и хранение оружия им грозит до восьми лет тюрьмы.