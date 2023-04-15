Криминал 15 апреля 2023, 02:06 Подпольную заправку обнаружили в Нижнем Новгороде Полиция возбудило дело после выявления незаконной заправки в Нижнем Новгороде

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Сотрудники полиции обнаружили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подпольную автозаправку. Против организатора возбудили уголовное дело. Такой информацией поделился депутат Госдумы РФ Юрий Станкевич, сообщило ИА «Время Н».

Мужчина, который зарегистрировал ИП, арендовал гараж на улице Лесной. Там он содержал 2,5 тонны топлива.

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Злоумышленник не соблюдал требований безопасности, чем угрожал жизням и здоровью людей, которые проживали неподалеку.