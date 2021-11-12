Подпольную мастерскую по производству оружия ликвидировали в Новосибирске

Трех жителей Новосибирска задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. При обысках в их квартирах и гаражных боксах полиция обнаружила сотни патронов различного калибра и несколько видов оружия, сообщили в региональном ГУ МВД.

Спецоперацию по задержанию полиция провела совместно с сотрудниками УФСБ при поддержке ОМОН. Подозреваемым 28, 29 и 34 года. Против мужчин завели уголовное дело о незаконном обороте и хранении оружия.

В УФСБ по Новосибирской области уточнили, что фигуранты дела организовали оружейную мастерскую по доработке охолощенных образцов оружия в боевые аналоги, написал «Интерфакс».

Мастерская располагалась в одном из гаражей в Октябрьском районе города. В квартирах подозреваемых нашли сотни боеприпасов, а также кустарно изготовленный пистолет и гладкоствольные ружья.

Расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают связь задержанных между собой.