Криминал 08 февраля 2024, 18:49 Подпольную лабораторию накрыли в Невском районе Петербурга

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В Невском районе полицейские накрыли подпольную нарколабораторию, которая была оборудована в одной из квартир. Об этом сообщил petrograd.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Трое мужчин оборудовали цех по производству запрещенных веществ. Полицейские нашли внутри колбы, реагенты, канистры для изготовления наркотиков и более 3,5 килограмма уже готовой продукции. Все трое взяты под стражу, возбуждено уголовное дело.

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