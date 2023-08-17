Криминал 17 августа 2023, 02:03 Подпольную ячейку АУЕ ликвидировали в Калмыкии СК: силовики накрыли подпольную ячейку АУЕ в Калмыкии РИА «Новости»

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Подпольную ячейку приверженцев «Арестантского уголовного единства» (АУЕ)*, которые готовили серию нападений, выявили на территории Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по республике.

Правоохранители задержали 13 человек, в числе которых находился предполагаемый лидер группировки. За время существования банды к ней присоединились более 200 человек

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«По версии следствия, ранее судимый житель города Элиста привлек к участию в преступной деятельности лиц, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия», — отметили в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. В ходе обысков в домах подозреваемых обнаружили оружие, в том числе металлические трубы, которые хотели использовать для нападений.

На данный момент следственные мероприятия продолжаются. Также проверяется информация о том, что экстремисты организовали в школах поборы и требовали деньги с детей.

* «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.