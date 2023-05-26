Криминал 26 мая 2023, 14:54 Подпольное казино закрыли в Санкт-Петербурге

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В Приморском районе Санкт-Петербурга правоохранители прикрыли очередное нелегальное казино. Об этом рассказал сайт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Игорное заведение находилось в четырехкомнатной квартире на Коломяжском проспекте. Полицейские изъяли 30 игровых автоматов и 13 компьютеров для азартных игр.

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По факту нелегального проведения игр заведено уголовное дело. Стражи порядка арестовали двух администраторов и охранника.