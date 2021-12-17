Подпольное казино закрыли в Полевском Свердловской области

Полиция Свердловской области накрыла подпольное казино в Полевском. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Кроме того, задержали пять жителей области, которые являлись организаторами.

«Однорукие бандиты» были установлены в городе Полевской по адресам: улица Володарского 110, улица Совхозная 14/1, улица Розы Люксембург 20а и в доме на улице Трубников 7», — рассказали в ведомстве.

Незаконные казино были оборудованы в доме, автосервисе, офисном здании и торговом комплексе. Сотрудникам органов удалось изъять 14 терминалов с роутерами, а также 10 сотовых телефонов