Криминал 16 мая 2023, 13:52 Подпольное казино обнаружили во Владимирской области. Заведено уголовное дело

Читать 360tv в

В городе Ковров Владимирской области правоохранители обнаружили подпольное казино, деятельность которого контролировали пять человек. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Организатор группировки занимался финансовыми потоками, проверял игорный зал, через удаленный доступ контролировал работу подпольного казино.

Реклама

В настоящий момент все пятеро человек, причастных к организации казино, задержаны. По факту проведения азартных игр вне игорной зоны заведено уголовное дело.