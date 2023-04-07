Криминал 07 апреля 2023, 15:36 Подпольное казино обнаружили в Выборгском районе Петербурга

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Сотрудники полиции обнаружили подпольное казино в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Оно располагалось в трехкомнатной квартире. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Казино обнаружили в доме № 135 по проспекту Энгельса. Оно работало на протяжении двух месяцев. Сотрудники органов задержали 13 посетителей и двоих администраторов. Кроме того, в ходе обыска удалось изъять 19 игровых автоматов и 10 компьютеров с программами для азартных игр.