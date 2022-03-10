Подпольное казино обнаружили в Кировской области

Житель Кировской области организовал подпольное казино. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом сообщили Narion News со ссылкой на интернет-портал Newsler.ru.

Как предполагают сотрудники органов, мужчина организовал заведение в феврале 2022 года. Оно располагалось в помещении на Октябрьском проспекте. Там установили 12 компьютеров, а также другое оборудование.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи выясняют обстоятельства случившегося.