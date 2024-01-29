29 января 2024, 12:54
Подпольное казино накрыли на проспекте Ударников в Петеребурге
Полицейские накрыли подпольное казино с игровыми автоматами на проспекте Ударников в Красногвардейском районе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В момент полицейской облавы в трехкомнатной квартире, которую оборудовали под игорный дом, находились восемь клиентов заведения, а также администратор и охранник. Сотрудников казино задержали.
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Кроме того, из квартиры изъяли 22 игровых автомата, 33 тысячи рублей и ноутбук. Возбуждено уголовное дело.
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