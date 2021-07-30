Подполковник полиции, подозреваемый в жестоком убийстве девятиклассницы, задержан в Самарской области. Об этом сообщил Life.

Тело 15-летней школьницы нашли в поселке Петра Дубрава в Волжском районе. На ее шее обнаружены пять ножевых ранений. Очевидец видел, как неизвестный мужчина прижимал девушку к земле, а потом уехал на Toyota.

Установлено, что на этом автомобиле в последние годы ездит начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, заместитель начальника третьего отдела угрозыска Самары. Его задержали, с ним работают следователи. Мужчина живет в том же поселке, где случилось убийство.

Подполковник полиции уже заявил, что он не убивал школьницу. При этом он добавил, что случайно сбил девушку на машине, после чего скрылся с места преступления.

По версии следствия, на самом деле полицейский после преступления поехал к озеру, отцепил прицеп от машины и утопил. Когда его достали из воды, то нашли окровавленные штаны. Водолазы ищут орудие преступления.

В момент задержания мужчина был трезвым и вел себя адекватно. Об убитой известно, что она жила с отцом. В последнее время периодически поздно вечером выходила на пробежку.