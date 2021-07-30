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    30 июля 2021, 10:53

    Подполковника полиции задержали по подозрению в убийстве школьницы под Самарой — СМИ

    Наза Салех Захи

    Подполковник полиции, подозреваемый в жестоком убийстве девятиклассницы, задержан в Самарской области. Об этом сообщил Life.

    Подполковника полиции задержали по подозрению в убийстве школьницы под Самарой — СМИ

    Тело 15-летней школьницы нашли в поселке Петра Дубрава в Волжском районе. На ее шее обнаружены пять ножевых ранений. Очевидец видел, как неизвестный мужчина прижимал девушку к земле, а потом уехал на Toyota.

    Установлено, что на этом автомобиле в последние годы ездит начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, заместитель начальника третьего отдела угрозыска Самары. Его задержали, с ним работают следователи. Мужчина живет в том же поселке, где случилось убийство.

    Подполковник полиции уже заявил, что он не убивал школьницу. При этом он добавил, что случайно сбил девушку на машине, после чего скрылся с места преступления.

    По версии следствия, на самом деле полицейский после преступления поехал к озеру, отцепил прицеп от машины и утопил. Когда его достали из воды, то нашли окровавленные штаны. Водолазы ищут орудие преступления.

    В момент задержания мужчина был трезвым и вел себя адекватно. Об убитой известно, что она жила с отцом. В последнее время периодически поздно вечером выходила на пробежку.