Криминал 01 сентября 2023, 00:01 Подполковника полиции задержали по делу о взятке в Москве РИА «Новости»: врио начальника ОМВД «Новогиреево» задержали по делу о взятке Pxhere

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В Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по Новогирееву Владимира Пюрвеева по делу о получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки», — подчеркнул источник агентства.

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Силовики задержали врио начальника ОМВД по району Новогиреево во время оперативного эксперимента. Собеседник агентства уточнил, что сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

«Известия» сообщили, что вместе с Пюрвеевым правоохранители задержали участкового уполномоченного Андрея Мирошниченко. Его также подозревают в получении взятки.

Собеседник агентства подчеркнул, что Мирошниченко отправили под домашний арест. А подполковника отпустили, ему не избрали меру пресечения, добавил источник.