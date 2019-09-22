Подполковника МВД нашли мертвым под Белгородом
Подполковника ОМВД Яковлевского горокруга нашли мертвым в собственном доме. По неподтвержденной информации, правоохранитель покончил с собой. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на источник.
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Тело сотрудника полиции нашли в ночь на 22 сентября в частном доме, который находится в городе Строитель. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Как пишет РИА «Новости», смерть сотрудника подтвердили в региональном УМВД и уже начали проверку.