Подполковника МВД нашли мертвым под Белгородом

Мужчина с ножом ранил российских военных в Таджикистане Подробнее

Тело сотрудника полиции нашли в ночь на 22 сентября в частном доме, который находится в городе Строитель. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Как пишет РИА «Новости», смерть сотрудника подтвердили в региональном УМВД и уже начали проверку.