Подполковник ФСБ в отставке рассказал о реакции силовиков на появление подражателя стрелку из Перми

Спустя неделю после трагедии в Перми неизвестный заявил о намерении организовать массовую стрельбу в Томске. Этот человек оставил соответствующее сообщение в Telegram. По мнению подполковника ФСБ в отставке, вице-президента международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексея Филатова, речь, скорее всего, идет о подражателе или хулигане. Его отследят и передадут следственным органам.

«Обязательно будут проверять. Более того, есть такая штука, которая отслеживает по ключевым словам не только непосредственные угрозы, но и переговоры, косвенно связанные с терактом, экстремизмом. Такие переписки отслеживаются, вся информация отрабатывается. Как правило, редко кто оповещает о своих деяниях», — заявил Филатов.

По его мнению, скорее всего, такие Теlegrаm-каналы делают подражатели, которые пропитались идеей преступников и хотят пропиариться. К тому же они не совсем психологически устойчивые, часто могут пытаться изображать из себя Робин Гудов.

«Все равно этого человека надо найти и предать его следствию и суду, чтобы другим неповадно было», — заключил эксперт.

Он предположил, что на смену волне ложных сообщений о минировании может прийти волна угрозы о шутинге. Главная цель таких людей — посеять страх в обществе.

Ранее в Telegram появился канал, в котором некто заявил о планах совершить стрельбу в томском колледже. В сообщении говорилось, что нападающих может быть двое и у них якобы есть взрывное устройство. Также неизвестный заявил, что шутинг собираются устроить 1 октября.

В прошлый понедельник, 20 сентября, студент устроил бойню в ПГНИУ в Перми. Погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения. Самого подозреваемого во время задержания ранили, он находится в больнице.