Подозрительные останки нашли у магазина под Петербургом

Жительница Шлиссельбурга нашла часть тела, похожую на скелетированные останки детской ноги. Об этом сообщило «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина обнаружила ногу 16 марта, около 08:30, в мусорном баке за магазином по адресу: Староладожский Канал, 1А. Пакет изначально показался ей странным. Поэтому, будучи продавцом той торговой точки, работница решила проверить его содержимое.

На место приехали полицейские, которые отправили объект в морг на исследование судмедэкспертам. К делу подключились следователи. Пока не известно, настоящая это нога или нет. Не исключается также, что стопа принадлежала медвежонку.

Материалы доследственной проверки переданы в следственный отдел СК России по Кировскому району Ленобласти. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится после получения результатов экспертизы.

Ранее полиция Санкт-Петербурга пообещали выдать новую технологию для обучения служебных собак. Их будут натаскивать на поиски погибших и фрагментов их тел.