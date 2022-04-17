Устроивший стрельбу в Одинцове пенсионер стал подозреваемым в убийстве

Задержанный в Одинцове пенсионер стал подозреваемым по делу об убийстве сотрудника Московской областной противопожарно-спасательной службы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве заявили, что после стрельбы в многоквартирном доме в городском округе Одинцово завели уголовное дело об убийстве. Подозреваемым по нему проходит 83-летний местный житель.

По предварительным данным, спасатель пытался попасть внутрь квартиры, чтобы помочь промышленному альпинисту, который висел снаружи дома на тросе. Хозяин дома выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые разбираются во всех деталях происшествия. Пенсионера задержали. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что спасатель вскрывал дверь в квартиру по просьбе полицейских, так как пенсионер удерживал промышленного альпиниста. В этот момент хозяин дома выстрелил в него через дверь и ранил в плечо. От полученных ран спасатель умер на месте.