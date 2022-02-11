Подозреваемым в убийстве кассирши под Истрой предъявили обвинения

Четырех мужчин официально обвинили в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть», — сказано в сообщении.

Следователь ходатайствовал о заключении их под стражу.

В среду, 9 февраля 2022 года, мужчины в балаклавах вошли в магазин, в руках у них были рукоятки от топора. Они напали на директора магазина и ее мужа, а также на продавца-кассира.

«Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере 71 тысячи рублей, после чего скрылись с места преступления», — уточнили в СК.

Продавец-кассир от полученных телесных повреждений скончалась на месте, директора магазина и ее супруга госпитализировали. Правоохранительные органы задержали подозреваемых по горячим следам, они признались в содеянном.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, нашли орудия преступления, а также часть украденных денег. Они допросили свидетелей и потерпевших. В скором времени пройдет ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, генетические, дактилоскопические и трасологические.

В ближайшее время эти уголовные дела поступят в следственный отдел из органов МВД для соединение в одного производство. Известно, что один из нападавших раньше работал в сети пострадавшего продуктового магазина, поэтому знал о внутренних процессах торговой точки.

«При изучении обстоятельств нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации установлено, что двое из них прибывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу», — заявили следователи.

Правоохранительные органы оценят действия или бездействие должностных лиц, которые ответственны за соблюдение миграционного законодательства. Расследование дела продолжается.