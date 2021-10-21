Подозреваемым в ритуальном убийстве подростка под Рязанью предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области. Речь идет о бывшем отчиме мальчика и его сожительнице. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по региону.

«Бывшему отчиму и его сожительнице предъявлено обвинение в убийстве подростка, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигуранты дела не признают свою вину. Ранее суд арестовал их до 10 декабря. Дело взял второй отдел по расследованию особо важных дел областного управления СК России.

Об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанской области стало известно 9 октября. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Тело мальчика нашли вечеров 13 октября в лесу около деревни Земенки Рязанского района: оно было засыпано мусором и землей. Правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти.

14 октября задержали подозреваемых в убийстве подростка: бывшего отчима подростка и его сожительницу, мастера спорта по ачери-биатлону. По версии следствия, мальчика убили при совершении культового обряда.