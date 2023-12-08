Криминал 08 декабря 2023, 18:35 Подозреваемым в похищении ребенка под Калугой предъявили обвинения СК: фигурантам дела о похищении ребенка в Калужской области предъявили обвинение РИА «Новости»

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Трем мужчинам и женщине — фигурантам уголовного дела о похищении ребенка и вымогательстве выкупа в размере 1,5 миллиона рублей — предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Калужской области.

В Козельске 29 ноября восьмилетняя девочка не вернулась из школы. Вскоре ее матери пришло сообщение с требованием выкупа.

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На следующий день похитители привезли ребенка в деревню Таратухино Тульской области и оставили на улице. Девочка попросила помощи у местных жителей, а те сообщили о произошедшем в полицию.

По словам школьницы, по дороге из школы ее затолкнули в автомобиль. В салоне находились трое мужчин и женщина, которые потом удерживали ребенка в частном доме.

Силовики провели розыскные мероприятия, в результате которых задержали 37-летнюю женщину, ее 44-летнего бывшего мужа, их 21-летнего сына, а также нынешнего 40-летнего супруга подозреваемой.

Во время рассмотрения дела в Калужском районном суде один из мужчин заявил, что раскаивается в содеянном. Всех фигурантов дела арестовали на два месяца.