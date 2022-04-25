Подозреваемый во взрыве в доме Петербурга попал на видео

Человек, который взорвал неизвестное вещество в жилом доме Санкт-Петербурга, оказался зафиксирован камерой видеонаблюдения. «360» получил это видео.

На кадрах видно, что мужчина сначала смотрит в телефон, а потом заходит в подъезд. Его лицо скрывают капюшон и маска.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на лестнице девятиэтажного дома в Санкт-Петербурге. Спасатели эвакуировали 66 человек. Уточнялось, что после случившегося на фасаде трех верхних этажей появилась трещина. В доме выбило стекла, двери лифта оказались повреждены.

Эксперты обследуют здание. Эвакуированные жители дома находятся в пункте временного размещения на базе школы. Точный адрес дома, где все произошло, неизвестен.