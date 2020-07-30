Подозреваемый в убийстве жены на глазах у детей башкир отказался говорить на допросе

Александра Алексеева, подозреваемого в убийстве собственной жены на глазах у детей, привели на допрос. Он отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции. Документ говорит о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

По информации сайта Znak, во время допроса Алексеев сослался на 51 статью Конституции и отказался давать показания после произошедшего около города Санта Челябинской области убийства. Подозреваемому должны предъявить обвинения в пятницу.

Алексеев — житель башкирского города Новобелокатай. Недавно он вместе с женой и детьми поехал в город Сатка. По дороге у пары возникла ссора, мужчина, по информации регионального Следственного комитета, остановил машину, взял нож и зарезал супругу. Убийство произошло на глазах у двух малолетних дочерей.

Мужчина задержан, на него завели уголовное дело по статье об убийстве, совершенного с особой жестокостью.

По данным Znak, у потенциального убийцы было два ножа — охотничий и канцелярский. Оба он достал из бардачка машины во время ссоры. Основные раны он нанес женщине в самом автомобиле и за его пределами с помощью охотничьего ножа, а горло супруге он перерезал уже канцелярским. Все это видели два ребенка.

После произошедшего Алексеев не пытался скрыться. Погибшей женщине Светлане было 30 лет. Алексееву - 31.