Подозреваемый в убийстве жены и дочери сбежал из полиции в Вологодской области

Полицейские задержали 25-летнего жителя Кичменгско-Городецкого района Вологодской области по подозрению в убийстве жены и пятилетней дочери. На допросе он сознался в преступлении, а потом выпрыгнул из окна второго этажа и сбежал.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, на месте тушения пожара в деревне Ушаково ночью 3 сентября нашли тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. У них обнаружили колото-резаные раны головы и тела.

Вечером 3 сентября по подозрению в убийстве задержали мужа погибшей женщины. Он признался, что это его рук дело. Во время следственных действий в отделе полиции он рванул к окну, выпрыгнул со второго этажа и убежал, хотя был в наручниках. По версии следствия, подозреваемый поссорился с женой и зарезал ее и ребенка. После этого он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

Против беглеца возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего» и объявили его в розыск.