Криминал 15 января 2024, 10:47 Подозреваемый в убийстве женщины в подвале в Москве успел сбежать за границу «112»: подозреваемый в убийстве женщины в подвале в Москве сбежал за границу РИА «Новости»

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Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из московских многоэтажек, успел бежать из города за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, подозреваемый — 35-летний гражданин Узбекистана Шехназар Ишбаев — еще вечером 10 января вылетел из аэропорта Внуково на родину.

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Погибшая познакомилась с убийцей в интернете, на сайте знакомств. На первое свидание новый кавалер позвал ее в подвал многоэтажки на 16-й Парковой улице. Оттуда женщина вечером 9 января прислала дочери свою геопозицию.

Спустя два дня ее тело нашли в этом помещении в строительном мешке. Следователи возбудили уголовное дело.

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