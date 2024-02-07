Криминал 07 февраля 2024, 22:16 Подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье мог скрыться за границей Shot: СК требует арестовать подозреваемого в убийстве пенсионерок в Подмосковье Freepik

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Следственный комитет потребовал заочного ареста Михаила Борзых, которого подозревают в убийстве владелицы завода ТИАЛ 64-летней Светланы Филанович и ее подруг 67-летних сестер-близняшек Натальи и Ирины в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, мужчина мог скрыться за пределами России.

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Ранее в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области нашли трупы трех пенсионерок. По данным следователей, женщин застрелили в частном доме еще 5 февраля, а их тела обнаружил сосед на следующий день.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК по Подмосковью, разбирательство передали в первое управление по расследованию особо важных дел. Группа наиболее опытных криминалистов и следователей приступила к работе.