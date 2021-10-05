Подозреваемый в убийстве студенток в Гае заявил, что они вымогали у него деньги за секс

Житель Оренбургской области, подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае, заявил на допросе, что совершил преступление после того, как девушки начали вымогать у него деньги за секс. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Задержанный рассказал, что студентки якобы требовали от него 50 тысяч рублей за проведенную ночь. И после этого он решил с ними расправиться. Была ли оказана интимная услуга, не уточняется.

Мужчина также заявил, что якобы был знаком с убитыми девушками. Однако правоохранители усомнились в правдоподобности таких показаний. Он уже был судим за убийство и разбой. И тогда тоже рассказывал на допросах всякие небылицы. Например, когда в прошлый раз он зарезал человека в баре, за что ему пришлось отсидеть девять лет, то говорил, что защищал какую-то даму.

Подозреваемый в ходе следственных действий также рассказал, что поджег квартиру, в которой нашли тела двух студенток, красной зажигалкой. Мужчина также показал, как наносил удары ножом.

Трех студенток медколледжа убили в Гае 30 сентября. Тела двух из них обнаружили в обгоревшей квартире, третий труп нашли во дворе дома. Подозреваемого задержали 3 октября. СК возбудил в отношении мужчины сразу пять уголовных дел.

Убитых девушек сегодня похоронили в родных деревнях в Башкирии.