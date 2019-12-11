Подозреваемый в убийстве студентки РУДН оказался любителем воровать
Житель Чувашии в феврале 2017 года вынес из кафе в Новочебоксарске игровую консоль. Ущерб, который он причинил тогда владельцу, составил почти 20 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», однако вскоре его закрыли из-за примирения сторон.
Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибелиПодробнее
Тело убитой студентки обнаружили в квартире дома на улице Академика Виноградова в Москве 10 декабря. Труп завернули в ковер и вынесли на балкон. Дедушка девушки рассказал «360», что она не отвечала последние три дня на звонки, а перед этим сообщила родным, что сошлась со своим бывшим парнем.
Он якобы купил в ее квартиру телевизор и выражал серьезные намерения по поводу создания с ней семьи. Дедушка добавил, что молодой человек два года назад украл у его внучки телефон и отправился за решетку. Информацию о краже смартфона «360» также подтвердил источник.
В пресс-службе СУ СК РФ по Москве сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи сейчас изучают все обстоятельства гибели девушки.