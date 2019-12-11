Подозреваемый в убийстве студентки РУДН оказался любителем воровать

Тело 20-летней студентки РУДН нашли 10 декабря в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Подозрение в убийстве пало на ее 23-летнего бойфренда. Как сообщил «360» источник, у него были проблемы с законом еще до знакомства с девушкой.

Житель Чувашии в феврале 2017 года вынес из кафе в Новочебоксарске игровую консоль. Ущерб, который он причинил тогда владельцу, составил почти 20 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», однако вскоре его закрыли из-за примирения сторон.

Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели Подробнее

Тело убитой студентки обнаружили в квартире дома на улице Академика Виноградова в Москве 10 декабря. Труп завернули в ковер и вынесли на балкон. Дедушка девушки рассказал «360», что она не отвечала последние три дня на звонки, а перед этим сообщила родным, что сошлась со своим бывшим парнем.

Он якобы купил в ее квартиру телевизор и выражал серьезные намерения по поводу создания с ней семьи. Дедушка добавил, что молодой человек два года назад украл у его внучки телефон и отправился за решетку. Информацию о краже смартфона «360» также подтвердил источник.

В пресс-службе СУ СК РФ по Москве сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи сейчас изучают все обстоятельства гибели девушки.