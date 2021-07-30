Подозреваемый в убийстве школьницы полицейский сам ловил убийцу ребенка

Стали известны новые подробности, связанные с убийством 15-летней школьницы в Самарской области. Знакомые подозреваемого полицейского рассказали «МК», что среди пойманных им преступников словно по злой иронии был убийца школьницы.

По словам близких, полицейский раскрыл много громких преступлений. Несколько лет назад он поймал мужчину, который ранее уже был судим. Преступник подкараулил школьницу, затащил ребенка в заброшенный морг и убил. За раскрытие этого дела полицейскому подарили компьютер.

Знакомые уверяют, что проблем у мужчины никогда не было — ни в карьере, ни в личной жизни. Он никогда не жаловался на здоровье, а семья приносила ему только радость. Никто не считал, что такой примерный муж может быть способным на измены. Со стороны всегда казалось, что и детей он очень любил, заботился, покупал дорогие подарки.

В начале этой недели полицейский вернулся из отпуска: 29 июля он решил поехать на рыбалку. По словам его супруги, он часто ездил рыбачить один, и никаких подозрений это не вызвало. Мужчина уехал на машине с прицепом.

Однако когда страж порядка вернулся, он показался очень встревоженным. Под данным СМИ, он сам решил обратиться в полицию и признался, что сбил ребенка на машине. Следствие же выдвинуло другую версию. По ней мужчина утопил прицеп, чтобы скрыть орудие преступления.