Подозреваемый в убийстве сестры москвич попытался убежать из суда. Видео

Леонид Грейсер оказался на скамье подсудимых по подозрению в убийстве сестры в одном из домов Новой Москвы. Во время заседания подозреваемый попытался убежать через потолок, выбравшись из клетки.

Подозреваемого в убийстве сестры задержали в Новой Москве Подробнее

Видео из Щербинского суда опубликовал LIFE. Грейсер находился в клетке, но в какой-то момент вылез сверх, отодвинул панели на потолке и пытался пролезть под ними.

Обвиняемого успели схватить за ноги и с помощью электрошокеров вернули обратно под стражу.

В итоге молодого человека арестовали на два ближайших месяца.

Труп девушки нашли вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. На теле были ножевые ранения и ритуальные изображения.

После случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело и задержали 18-летнего брата девушки, который вместе с ней снимал квартиру. В помещении нашли курительные смеси. Во время допроса молодой человек признался, что убил родственницу для избавления «от сомнений».