Подозреваемый в убийстве семьи в Новошахтинске скрылся с оружием

Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области еще не задержан. Предположительно, он скрывается от полиции на красном автомобиле ВАЗ-2109, сообщил Telegram-канал «Че по Ростову».

Мужчина имеет при себе оружие и очень опасен. Правоохранители разослали ориентировки, ведется розыск подозреваемого.

Тела четырех человек, включая ребенка были найдены в квартире аварийного дома в Новошахтинске. Еще один ребенок получил огнестрельное ранение шеи и доставлен в больницу.

Полиция подозревает, что к убийству может быть причастен 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, ведутся следственные мероприятия.