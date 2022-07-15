Подозреваемый в убийстве семьи в Новошахтинске скрылся с оружием
Полиция разослала ориентировки на подозреваемого в убийстве семьи в Новошахтинске
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области еще не задержан. Предположительно, он скрывается от полиции на красном автомобиле ВАЗ-2109, сообщил Telegram-канал «Че по Ростову».
Мужчина имеет при себе оружие и очень опасен. Правоохранители разослали ориентировки, ведется розыск подозреваемого.
Тела четырех человек, включая ребенка были найдены в квартире аварийного дома в Новошахтинске. Еще один ребенок получил огнестрельное ранение шеи и доставлен в больницу.
Полиция подозревает, что к убийству может быть причастен 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, ведутся следственные мероприятия.