Подозреваемый в убийстве семьи в Новошахтинске признал свою вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве четырех человек в Новошахтинске, признал вину в зале суда. Об этом он сообщил «360».

«Признаю свою вину», — сказал он.

Свое деяние подсудимый объяснил воздействием наркотических веществ.

«Наркотики принимаю шесть лет. Очень сожалею о содеянном, не знаю, как буду жить с этим», — добавил он.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца.

Тела четырех человек, включая ребенка, были найдены в квартире аварийного дома в Новошахтинске. Еще один ребенок получил огнестрельное ранение шеи и был доставлен в больницу.

Местная жительница рассказала, что 36-летний мужчина ворвался в квартиру и расстрелял супругов и их детей, а также сестру жены, после чего скрылся на автомобиле. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого при помощи плана «Перехват».

В настоящее время врачи борются за жизнь раненого ребенка, девочку подключили к системе искусственной вентиляции легких, писала газета «Известия».

Следственные органы СК РФ по Ростовской области поделились видео с места гибели семьи в Новошахтинске.