Криминал 12 июля 2023, 17:02 Подозреваемый в убийстве Ржицкого признал вину — СМИ «112»: задержанный по делу об убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» признал вину Пресс-служба Следственного комитета

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Задержанный по подозрению в убийстве экс-капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого Сергей Денисенко признался в совершении преступления, сообщили источники Telegram-канала «112». По их информации, мужчина действовал по заданию представителей украинской разведки.

Собеседник издания отметил, что кураторы приказали Денисенко убить какого-нибудь значимого чиновника в России. Мужчина рассказал, что выбрал Станислава Ржицкого.

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По данным источника, к совершению преступления задержанный готовился с декабря 2022 года. Он арендовал дом в Туапсе, чтобы отсидеться в нем после убийства. Через двое суток он планировал улететь в Турцию — для этого заранее купил билеты в Стамбул. Авторы статьи добавили, что оттуда вместе с сожительницей Денисенко рассчитывал отправиться в Швейцарию — там они обладают статусом беженцев.

Станислава Ржицкого застрелили 10 июля. После этого на сайте украинского сайта «Миротворец» появилась именная карточка бывшего капитана подлодки «Краснодар» с отметкой о том, что его убили.

При задержании у Сергея Денисенко обнаружили пистолет с глушителем, сообщил RT. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники управления СК по Краснодарскому краю.