Эксклюзив 13 июля 2023, 17:59 Подозреваемый в убийстве Ржицкого не стал общаться с журналистами в зале суда Видео «360»: подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали до 10 сентября

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Подозреваемый по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки «Красноодар» Станислава Ржицкого Сергей Денисенко не стал отвечать на вопросы журналистов в зале суда. Фигурант уголовного дела явно нервничал и не поднимал взгляд на представителей СМИ. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Журналисты интересовались у Денисенко, планирует ли он сотрудничать со следствием, однако задержанный проигнорировал вопрос.

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Днем 13 июля Первомайский районный суд Краснодара арестовал его до 10 сентября. При вынесении решения учли характеристики Денисенко, а именно его склонность к побегу. Правоохранители установили, что он выстрелил в Ржицкого из пистолета Макарова четыре раза. Следователи ходатайствовали о заключении Денисенко под стражу.

Мужчину задержали 11 июля, когда он находился в съемной квартире в Туапсе. При себе у него обнаружили пистолет с глушителем. Выяснилось, что Денисенко был тренером по карате, а клуб, в котором он работал, собирал средства для украинских военных. Жил мужчина в Буче.